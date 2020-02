Barbara D’Urso irriconoscibile nella foto con Fiorello: non sembra lei

Barbara D’Urso ha pubblicato poco fa una foto scattata a inizio anni ’90 che la ritrae in compagnia di Rosario Fiorello, ecco quali sono stati i commenti dei followers.

Un salto indietro nel tempo quello che ha fatto Barbara D’Urso poco fa, quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia in bianco e nero che la ritrae in compagnia di Rosario Fiorello. La foto è stata scattata a inizio anni ’90, come recita la didascalia con cui Barbara ha accompagnato la pubblicazione: “Come non esaudire il desiderio di @rosario_fiorello?!? 😜😜😜 Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90″ accompagnando il tutto con gli hashtag “#anni90 #ricordi #amarcord #blackandwhite #buonagiornata #colcuore❤️”

Barbara D’Urso e Rosario Fiorello, com’erano negli anni ’90

Nello scatto Barbara, giovanissima, appare sorridente: con un cappellino da baseball in testa si appoggia sulla spalla di Fiorello, che in quegli anni portava i capelli molto lunghi e ondulati. Inconfondibili gli sguardi dei due, rimasti limpidi e freschi nonostante il passare degli anni. Oggi i due sono ancora in ottimi rapporti: Barbara D’Urso è da tempo la regina indiscussa di Canale 5, e Fiorello ha recentemente ricevuto una marea di complimenti dal pubblico italiano per la partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

I commenti dei followers, Barbara è irriconoscibile dopo i “ritocchini”

I followers di Barbara hanno apprezzato molto la foto, ma allo stesso tempo hanno notato alcuni “ritocchini” che la presentatrice ha fatto su stessa nel corso degli anni, con l’aiuto della chirurgia estetica. Commentano “Ma come mai le labbra sembrano più sottili? Ora sono il doppio!”, “Che può fare la chirurgia!”, “Barbara torna semplice come eri allora” e ancora “Due pischelli, solo che Fiore ha mantenuto tutto quello che era prima!”.

