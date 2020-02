Amadeus farà il bis al Festival di Sanremo 2021? “Sanremo 2021? Attendo di capire da me stesso, e poi…”, ecco cosa ha risposto ai microfoni di RTL 102.5!

Sono passati solo tre giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2020, un’edizione, la 70esima, che difficilmente verrà dimenticata da chi ne è stato spettatore: colpi di scena, grandi ospiti e polemiche, hanno raggiunto uno share di ascolti davvero ammirabile. I lavori preparativi al Festival sono iniziati ad Agosto 2019, e adesso Amadeus, conduttore e protagonista indiscusso del Festival, si sta prendendo qualche giorno di riposo, senza però rifiutare di chiacchierare con i giornalisti.

Amadeus, il successo del Festival di Sanremo potrebbe fare il bis nel 2021

A RTL 102.5 Amadeus ha confessato alcuni progetti per il futuro, che vorrebbe vederlo di nuovo conduttore del Festival nella 71esima edizione del 2021. Durante il programma “Non stop news ” condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco, Amadeus ha commentato anche una sua frase, pronunciata nella conferenza stampa di chiusura: “La felicità è data da una serenità che uno acquisisce, da un clima bello, dalle persone che ti vogliono bene, anche non quelle che hai comunemente vicino sempre in tutti i momenti positivi e negativi ma l’affetto della gente che è tantissimo. quello ti dà uno stato di felicità notevole. La felicità è data anche da un lavoro fatto bene, sono tante cose: il lavoro, lo sport, la passione, la soddisfazione per un obbiettivo raggiunto. Abbiamo diritto a provare ad essere felici”. Poi spiega perchè per lui i numeri non siano mai stati la priorità: “Quando io ho cominciato a lavorare a Sanremo già ad agosto avevo le idee ben chiare, nel senso che ho lavorato per questo ed era questo il Sanremo che volevo fare, malgrado le polemiche che capivo essere assolutamente sterili perché io so come sono. Io ero tranquillo, sereno e non ho mai avuto una reale preoccupazione perché stavo per fare la cosa che ho sempre sognato per tutta la vita. Ero tranquillo e mi sono goduto questo momento per me indimenticabil”.

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2021?

Ma dalla scorsa settimana, ad Amadeus chiedono tutti la stessa cosa: farà il bis il prossimo anno? Lui frena tutte le interviste, non vuole sbilanciarsi e spiega: “Ci vuole pazienza. In questo momento qualsiasi mia risposta positiva potrebbe essere dettata dall’entusiasmo e quindi è pericoloso, e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezze e altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette, è pur vero che per come sono fatto io sono felice di essere tornato alla mia quotidianità, fatta del mio Soliti Ignoti tutti i giorni, dalla famiglia e dalle cose che amo fare tutti i giorni. Sanremo è un grande evento ed è difficile farlo due anni di seguito. Però attendo di capire da me stesso, dopo ancora qualche giorno di riposo, che cosa è meglio fare per il Festival, per me e per tutti quanti. Bisogna avere la mente carica per poterne fare un altro”.

