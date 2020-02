Alessia Marcuzzi: selfie su Instagram fa il pienone di like – VIDEO

Alessia Marcuzzi su Instagram fa il pienone di ‘mi piace’ e di commenti in poche ore grazie a un selfie supersexy per una campagna pubblicitaria.

La bella conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi conserva da sempre un aspetto fisico magnifico, tale da consentirle di competere e di vincere anche con soubrette con la metà dei suoi anni. Questo nonostante i suoi 47 anni suonati.

In un selfie realizzato per pubblicizzare la collezione di un noto marchio di intimo femminile per San Valentino, la bella conduttrice su Instagram si mostra con reggiseno e perizoma leopardati.

“Love is in the air” si legge nella didascalia che accompagna la foto. Intanto il selfie su Instagram sfiora i 150mila like: niente male per la seguitissima conduttrice televisiva, che sul suo profilo ha ben 4,6 milioni di follower. Intanto, per non farsi mancare nulla, eccola proporre oggi un nuovo sensuale scatto.