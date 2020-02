Valerio e Fabrizio Salvatori chi sono: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Valerio e Fabrizio Salvatori: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dei gemelli

Valerio e Fabrizio Salvatori nascono il 14 marzo 1995 a Fermo, nelle Marche. I gemelli sono conosciuti come i Two Twins e il loro look è davvero identico: capello riccio lungo rosso e barba da hipster. Hanno fatto la loro comparsa in diverse trasmissioni come Avanti un altro; poi sono stati a Detto Fatto per tutorial sui Social media dedicati alle persone che non sono molto avvezzi. Inoltre, nell’estate 2018 hanno presentato Epic twins per il canale Blaze (in onda su Sky). Inoltre, sono conduttori in una webradio con una trasmissione intitolata Twinsweekend dove si fanno chiamare Fabris e Vales. I due saranno protagonisti alla nuova edizione di Pechino Express.

Valerio e Fabrizio Salvatori chi sono: vita privata

Entrambi sono laureati in Economia e frequentano insieme corsi di recitazione e conduzione radiofonica. Sono stati tra i concorrenti del talent show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci nel 2019. In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” hanno svelato: “Il nostro più grande sogno sarebbe quello di continuare a lavorare come conduttori televisivi o speaker radiofonici senza dimenticare però il mondo della moda, che è stato il primo a lanciarci e a credere in noi”.