Stefano Beacco, chi è: vita e curiosità sul pupo de La Pupa e il Secchione

Stefano Beacco è il bellissimo giovane protagonista de La Pupa e il Secchione. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il “pupo” Stefano Beacco è tra i protagonisti più chiacchierati della nuova edizione de La Pupa e il Secchione al fianco di Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, dalla vita privata alla carriera, passando per il suo profilo Instagram.

L’identikit di Stefano Beacco

Stefano Beacco è nato a Milano e ha 26 anni. E’ un ragazzo molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella maggiore, con la quale va molto d’accordo. Al momento non sembra avere una fidanzata, o almeno risulta essere ufficialmente single.

Per quanto riguarda la carriera, dopo la fine degli studi come osteopata Stefano Beacco ha deciso di dedicarsi al mondo del lavoro avvicinandosi per la prima volta ai locali notturni e diventando ballerino e stripper in alcune note discoteche, alcune delle quali anche LGBT.

Per il resto, Stefano ama tenersi in forma, e il suo fisico scolpito lo dimostra. A quanto pare spesso si allena con sua sorella. Nel 2015 si è classificato terzo al campionato IFBB Italia nella categoria Mens Physique Juniores, e ha conquistato il secondo posto al Ludus Maximus. E qualche anno fa ha partecipato al videoclip di Single, brano di Alex Palmieri.

All’interno de La Pupa e Il Secchione, Stefano Beacco è stato abbinato alla Secchiona Maria Assunta Scalzi, e tra i due è già nato un particolare feeling. Resta ora da vedere se riusciranno a trovare la giusta sintonia per vincere la sfida. Intanto il “pupo” condivide con i suoi followers su Instagram tutti gli scatti più belli della sua quotidianità…



