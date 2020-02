Stasera in tv, Pechino Express: concorrenti e anticipazioni oggi 11 febbraio

Le 10 coppie concorrenti di Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente 2020 si sfideranno su Rai 2 a partire da questa serata in tv

Le coppie concorrenti di Pechino Express sono 10 e l’ottava stagione dell’adventure game Le Stagioni dell’Oriente 2020 si preannuncia piena di colpi di scena.

Il reality inizierà alle ore 21.20 su Rai 2.

Scopriamo insieme le coppie e dove si svolgerà la competizione.

Costantino della Gherardesca alla guida in un viaggio spettacolare

Alla conduzione del reality è stato confermato Costantino della Gherardesca che, sull’ottava edizione, ha confessato:

“Spero che il nostro programma contribuisca a mantenere viva un’immagine della Cina positiva e affascinante, un Paese dalle mille sfumature”.

I protagonisti dell’adventure game, nel loro viaggio on the road, si sono infatti recati in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Le riprese sono state fatte molto prima che l’epidemia Coronavirus dilagasse in Asia orientale.

“È chiaro che quello che sta succedendo in Cina preoccupa e rattrista, e siamo tutti vicini al popolo cinese”, ha dichiarato Costantino della Gherardesca.

Per quanto riguarda il regolamento di Pechino Express, i concorrenti potranno contare un solo euro al giorno, come nelle passate edizioni, ma secondo l’indiscrezione data dal presentatore “questa è l’edizione in assoluto più dura dal punto di vista fisico, i concorrenti dovranno correre molto!“.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

Valerio e Fabrizio Salvatori

Gemelli omozigoti, i due fratelli di Pechino Express sono di Fermo (Marche) e sono laureati in Management e finanza. la coppia è famosa per aver partecipato a Detto fatto e, soprattutto, ad Avanti un altro! Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi

La coppia di concorrenti di Pechino Express lavora insieme da sette anni e Carolina è la fidata assistente del Wedding Planner. Marco Berry e Ludovica Marchisio

La Iena di Italia 1 si metterà in gioco con sua figlia primogenita Ludovica. Gennaro Lillio e Luciano Punzo

Modello, attore ed ex gieffino, Gennaro Lillio parteciperà alla gara assieme al collega Luciano Punzo, proclamato Mister Italia. Max Giusti e Marco Marzocchi

L’eclettico presentatore e attore Max Giusti si unirà al giornalista sportivo Marco Marzocchi come concorrente di Pechino Express. Claudio Casisa e Annandrea Vitrano

Il duo comico di Palermo si è esibito a Colorado ed è stato protagonista del film La fuitina sbagliata, uscito nelle sale nel 2018. Nicole Rossi e Jennifer Poni

Le due ragazze hanno partecipato insieme al reality di Rai 2 Il Collegio. Wendy Kay e Soleil Sorge

L’ex modella Californiana e ex compagna di Karan Kapoor cercherà di accaparrarsi il podio della competizione con sua figlia Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex partecipante a L’isola dei famosi. Vera Gemma e Asia Argento

Accomunate dall’essere figlie d’arte e da una grande amicizia, Asia Argento e Vera Gemma, entrambe attrici, si butteranno nella mischia ancora una volta insieme. Ema Kovac e Dayane Mello

Le due Top Model si metteranno in gioco a Pechino Express per dimostrare di avere la capacità di… sapersi arrangiare.