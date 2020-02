Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anteprima video di oggi 11 febbraio

Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anteprima video di...

Questa sera in tv a La Pupa e il Secchione e viceversa ci sarà una comunicazione ufficiale: di cosa si tratta e tutti i dettagli su cosa vedremo in onda

La Pupa e il Secchione e viceversa torna sul piccolo schermo stasera in televisione con una comunicazione ufficiale per i concorrenti. Qualcosa di spiacevole è accaduto nella notte fra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. La produzione, a quanto pare, prenderà dei seri provvedimenti.

Ma cosa è successo fra i due?

Lo scopriremo durante questa serata in tv, su Italia 1 ore 21.25.

Nel frattempo, tutte le anticipazioni.

Leggi anche –> Giovanni Tobia De Benedetti, chi è: vita privata e carriera del latinista

La Pupa e il Secchione: oggi la puntata non sarà semplice

Il video, che si è diffuso a macchia d’olio in rete, mostra chiaramente la situazione spiacevole che si è verificata durante la notte in Villa fra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti.

Lo scontro fra i due sembra essere arrivato alle mani e la produzione oggi a La Pupa e il Secchione prenderà dei seri provvedimenti che verranno annunciati con una comunicazione ufficiale, come svelato da anteprima.

Cosa si sono detti Carlotta e De Benedetti

Carlotta: “Molla [il cuscino]… Giovanni mi stai facendo male”

De Benedetti: “Lascia il cuscino”

Carlotta: “Lasciami il polso Giovanni!”

Le Prove:

La Prova Selfie

I concorrenti in gara con l’aiuto di un fotografo professionista si misureranno con i selfie.

I concorrenti in gara con l’aiuto di un fotografo professionista si misureranno con i selfie. La Prova Integrazione

Ospite durante la gara sarà Youma Diakite.

Ospite durante la gara sarà Il Bagno di cultura

A valutare la competizione sarà Aldo Busi il quale, inoltre, avrà modo di confrontarsi con i concorrenti faccia a faccia.

Le coppie di concorrenti ancora in gara:

Angelica-Mazzoni

Carlotta-De Benedetti

Marina-Massa

Stella-Santagati

Scalzi-Stefano

Le coppie eliminate:

Martina F.-Boni

Genna-Mariano

Martina-De Lauretis

Maestri-Marco

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI