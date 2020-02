Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 11 febbraio

Stasera in televisione Mario Giordano a Fuori dal Coro torna a far discutere sull’attualità: gli ospiti e gli argomenti trattati in trasmissione

Questa serata in tv Fuori dal Coro sarà all’insegna di inchieste e approfondimenti su politica, economia e costume. Un occhio di riguardo sarà dato agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus.

Il programma inizierà a partire dalle ore 21.20 su Rete 4.

Vediamo insieme gli ospiti e gli argomenti trattati dallo show.

Mario Giordano conduce Fuori dal Coro su Rete 4

Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, abbiamo visto Mario Giordano mangiare involtini primavera e altri cibi tipicamente associati all’Asia orientale Sedendosi in platea vicino a ospiti di etnia cinese, il giornalista ha affermato che gli italiani in questo momento storico sono semplicemente impauriti dal diffondersi del temuto virus. Questa sera in tv si torna sull’argomento e sugli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus, rilevati presso l’Istituto Spallanzani di Roma, con l’intento di fare chiarezza sui reali rischi a cui l’Italia è esposta.

Molto criticato dallo show è stato, infatti, l’allarmismo generalizzato, spalleggiato dalla cattiva informazione.

In programma, un approfondimento sulle principali notizie provenienti dalla politica e un’analisi dagli indici economici che vedono protagonista il nostro Paese.

Il focus, nello specifico, si stringerà sui privilegi della casta (fra cui figurano anche i vitalizi) e sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia. Altro tema trattato saranno le polemiche che hanno riguardato l’edizione del Festival di Sanremo 2020.

Gli ospiti di oggi

Gli ospiti confermati per stasera su Rete 4 sono il conduttore di Dritto e rovescio Paolo Del Debbio, che concederà al collega una lunga intervista, Gabriella Carlucci e Francesco Facchinetti. Questi ultimi si esprimeranno in merito agli accesi contrasti che hanno caratterizzato il 70° Festival della canzone italiana.

Non mancheranno personalità di spicco provenienti dal mondo della politica, ma sui loro nomi Mediaset ha mantenuto il massimo riserbo.

