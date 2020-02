Per il ciclo “Purché finisca bene”, Mai scherzare con le stelle! è il film di Rai 1 in onda oggi, 11 febbraio: cast completo, trama e trailer della commedia

Con il ciclo intitolato Purché finisca bene la Rai porta sul piccolo schermo commedie esilaranti e romantiche, proprio con l’intento di farci ridere e sognare. La pellicola in palinsesto per stasera è Mai scherzare con le stelle!, comedy dal gusto fiction che, non a caso, racchiude già nel titolo entrambi gli elementi citati. Il film inizierà a partire dalle ore 21.25 su Rai 1.

Mai scherzare con le stelle!, trama

Ines e Alfredo sembrano non avere davvero nulla in comune.

Ines si è laureata in psicologia, eppure la vita l’ha portata a una scelta molto distante dai suoi studi. La ragazza lavora come netturbina, ma trova nella passione per l’astrologia il suo più grande sogno. Il suo desiderio è, infatti, quello di leggere i suoi oroscopi agli ascoltatori della radio.

Completamente diverso dall’istintiva e sognatrice Ines è Alfredo. Ingegnere inquadrato, Alfredo appare totalmente assorto dal suo progetto: un robot che sappia intercettare gusti e desideri degli esseri umani. I due si conoscono e non si sopportano, tuttavia sono costretti a tollerarsi perché vicini di casa. L’unica cosa che sembra accomunarli è il loro palazzo, dove i genitori di lei si presenteranno senza preavviso. Per sfuggire al giudizio dei genitori, Ines si rifugerà in casa di Alfredo, il quale per errore verrà scambiato per il suo fidanzato. Per mantenere le apparenze, Alfredo e Ines saranno costretti a una convivenza forzata che, fra un litigio e l’altro, insegnerà a entrambi qualcosa.

Cast:

Pilar Fogliati

Alessandro Roja

Carlotta Natoli

Fiorenza Pieri

Adriano Pantaleo

Emanuela Grimalda

Maurizio Fanin

Ariella Reggio

Mai scherzare con le stelle!, trailer del film

