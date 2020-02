Morgan, la mamma piange in diretta: “Non dovevi farlo” – VIDEO

Il caso Morgan e la squalifica a Sanremo, la mamma piange in diretta ospite della trasmissione ‘Vieni da me’: “Non dovevi farlo”.

Tiene banco la polemica sulla squalifica di Morgan e Bugo dal palco di Sanremo: oggi a ‘Vieni da me’ era ospite la mamma dell’ex leader dei Bluvertigo, la signora Luciana.

La donna ha rivelato: “Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi”. Però continua a difendere il figlio: “Marco ama talmente tanto la musica che straborda. Ama talmente tanto Sergio Endrigo e gli altri cantautori che li rispetta moltissimo”.

Su quanto avvenuto sul palco di Sanremo spiega: “Non doveva fare questo, doveva discutere con Bugo in un’altra sede. Gli ho scritto che ha sbagliato e che deve chiedere scusa ma non mi ha risposto”. A quel punto, Morgan ha chiamato in diretta, consolando la mamma in lacrime: “Non devi piangere. Sono felice che stai bene. Sono felice della vita che faccio, ringrazio Dio tutti i giorni per il fatto di fare il musicista. Perché sono un uomo libero. Quello che ho fatto non è contro Bugo ma per Bugo. Ora lui è primo in classifica ed è sulla bocca di tutti. Io l’ho fatto esistere”. La donna ha insistito: “Lo dovevi fare fuori dal palco non davanti a tutti. Bisogna fare del bene nella vita. Dovevi evitare questo sul palco di Sanremo”.