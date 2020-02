Milano | investita da tram | muore 20enne

Una ragazza muore investita da tram a Milano. Controversa la dinamica di quanto successo. La giovane era in compagnia di tre amiche.

Una ragazza investita da tram che la travolge all’improvviso muore a Milano. La vittima è una giovane di nazionalità coreana, che ha trovato la morte nel capoluogo lombardo nella notte di lunedì 10 febbraio 2020 attorno alle ore 23:30.

LEGGI ANCHE –> Muore folgorata nella vasca da bagno | aveva 15 anni

La vittima aveva 20 anni e si trovava in Italia in visita turistica. Stava passeggiando assieme a tre amiche quando è accaduta la tragedia. Le altre donne hanno assistito alla morte della loro quasi coetanea, investita da un tram che passava a Porta Venezia, in piazza Oberdan. Tutte loro – due 25enni ed una 22enne – che non sono state colpite dal mezzo hanno necessitato comunque di un ricovero in ospedale al ‘Fatebenefratelli’. Lo stesso si è reso necessario anche per il conducente del mezzo pubblico. Troppo forte lo choc subito da quanto hanno vissuto.

LEGGI ANCHE –> Meningite Napoli | maestra ricoverata in condizioni serie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Investita da tram, disposti autopsia ed esami tossicologici

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli agenti della Polizia Locale ed il personale medico del 118. Della vittima, oltre all’età, si sa che risiedeva in Inghilterra. La Procura di Milano ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico sul corpo della giovane uccisa in questa disgrazia. A carico del conducente del tram ci sarebbe una ipotesi di omicidio colposo. Anche se quanto accaduto non sarebbe colpa sua. In base a quanto appreso da quest’ultimo, sembra che la ragazza morta sia spuntata all’improvviso sul percorso del mezzo. Il quale proprio in quel frangente stava per ripartire dopo avere osservato la consueta fermata in piazza Oberdan. Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Sul corpo della giovane è stato disposto anche lo svolgimento di esami tossicologici.