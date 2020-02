Marina Evangelista, chi è la Pupa: curiosità e vita privata

Curiosità e vita privata di Marina Evangelista, chi è la concorrente del reality show La Pupa e il Secchione: carriera, progetti, profilo Instagram.

Marina Evangelista è una delle protagoniste del reality show ‘La Pupa e il Secchione’. Vi partecipa in coppia con Dario Massa, uno dei secchioni in gara.

Rispetto ad altre concorrenti del reality show, ha delle precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo. Tra l’altro ha fatto parte del cast delle pellicole ‘Loro 1 e 2’ di Paolo Sorrentino.

Chi è Marina Evangelista: curiosità e vita privata

Inoltre, è stata speaker per Radiofreccianetwork. In televisione, l’abbiamo già vista in una puntata della trasmissione ‘Ciao Darwin’, condotta da Paolo Bonolis. Ha preso infatti parte alla puntata dal tema ‘Umani contro Mutanti’. Ha affrontato in quell’occasione una prova di coraggio, immergendosi in una vasca piena di locuste.

Marina Evangelista non nasconde di voler continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e spiega che il suo desiderio è quello di diventare un’attrice affermata. Assistente di regia teatrale e ballerina, ha un profilo Instagram che ha visto aumentare i suoi follower da 35mila a 90mila durante le prime settimane di permanenza nel programma. Ariete classe 1993, ha studiato all’Accademia Internazionale di Teatro, diplomandosi come attrice e aiuto regista. Ama leggere e viaggiare.