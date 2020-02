Marco Mazzocchi chi è: età, carriera e vita privata del giornalista

Conosciamo meglio la storia di Marco Mazzocchi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del giornalista Rai

Marco Mazzocchi nasce a Roma il 13 aprile del 1966. Figlio di Giacomo, giornalista e telecronista di atletica. Debutta in tv nella trasmissione SPQR dal padre, dove insieme ad altri ragazzini, inizia a fare alcune domande agli ospiti presenti in studio. Dopo il diploma al liceo classico Mameli nel 1985, inizia a lavorare per “La stampa” a Torino e per “Radio dimensione suono” a Roma. Poi passa alla Rai: nel 2004 è stato temporaneamente sospeso dall’ordine dei giornalisti, per aver collaborato ad uno spot radiofonico di climatizzatori. Lavora da 31 anni in Rai: dal 2016 è vicedirettore di Rai Sport. Inoltre, è responsabile dei programmi sulla Coppa Italia e sulla Nazionale di calcio. Poi è ideatore e curatore del programma “Zona11pm”e dello spin-off “Calcio & Mercato“. Mazzocchi parteciperà come concorrente a Pechino Express formando la coppia de “I Gladiatori” con Max Giusti.

Marco Mazzocchi chi è: vita privata

Sposato con Monica, la donna non è una donna dello spettacolo. La coppia non avrebbe figli. Il giornalista Rai ha un account Instagram con circa 4mila follower.