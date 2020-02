Marco Berry chi è: età, carriera e vita privata dell’illusionista

Conosciamo meglio la storia di Marco Berry: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’illusionista

Marco Marchisio, in arte Marco Berry, nasce a Torino il 12 Aprile del 1963. Si appassiona da bambino alla magia e all’illusionismo. All’età di otto anni compare nel celebre programma Sim Sala Bin, poi si esibisce nei primi spettacoli. Successivamente l’incontro con Harry Houdini, gli cambia la vita. Con il suo lavoro aiuta i più deboli fondando una Onlus “Marco Berry Magic for Children”. Inoltre, collabora anche con la Fondazione Mago Sales ed è anche ambasciatore ufficiale di una squadra di basket formata da ragazzi in carrozzina. Negli anni Novanta collabora a sceneggiatura e nella programmazione degli sketch del programma Scherzi a parte. Nel 1997 fa parte del cast de Le Iene, poi conduce il programma televisivo Danger, dove riesce a portare in tv l’escapologia. Partecipa a Mistero, Invisibili, Uno su tutti e Lucignolo tra gli altri.

Marco Berry chi è: vita privata

Della sua vita privata si sa ben poco. Non è sposato, ma è legato sentimentalmente con una donna di cui non si conosce il nome, dalla quale ha avuto una bimba di nome Carlotta. Sposato con l’ex moglie, dalla quale ha avuto la prima figlia. Ama il nuoto subacqueo, il golf e il paracadutismo. Inoltre, sta frequentando la palestra per mettersi in mostra ed amante del vino rosso.