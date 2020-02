Ludovica Marchisio chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio Ludovica Marchisio: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della figlia di Marco Berry

Ludovica Marchisio nasce a Torino il 17 ottobre 1999. Nel 2019 si è diplomata presso l’Istituto Tecnico B. Vittone di Chieri, in provincia di Torino. Ama l’arte, il disegno e l’equitazione. Sarà una delle concorrenti di Pechino Express in coppia con suo padre Marco Berry: il nome del team è “Padre e figlia”. A causa del lavoro del padre non riesce a vederlo molto e questa sarà l’occasione per trovare più intesa. La stessa Ludovica ha svelato il suo rapporto con Marco: “I problemi che potrei avere con papà? Mi tratta da piccola ancora ogni tanto! Un po’ moderno e un po’ all’antica”. Poi ha aggiunto:. “Ha dei suoi valori, tipo il baciamano alle donne. Grazie a Dio ha tolto la cosa del fazzoletto di stoffa”.

Ludovica Marchisio chi è: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco. Ama tanto l’equitazione ed ha una grande passione per gli animali. Ama viaggiare e pubblica spesso foto insieme al suo amato cavallo. Partecipa a gare nazionale di equitazione e trascorre il suo tempo libero al maneggio.