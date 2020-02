La Pupa e il Secchione: lite tra Carlotta e De Benedetti – VIDEO

Lite tra Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti a La Pupa e il Secchione, provvedimenti in arrivo: potrebbe arrivare la squalifica.

Tensione tra la pupa Carlotta Cocina e il secchione Giovanni Tobia De Benedetti nel programma di Italia 1 ‘La Pupa e il Secchione’. Nella puntata di stasera potremo assistere alla resa dei conti, ma le premesse ci sono tutte.

Leggi anche –> Dario Massa, chi è: vita privata e carriera del game designer italiano

Le brevissime immagini diffuse dalla produzione lasciano presagire che i due ci possa essere stato qualcosa di più di un semplice scontro verbale.

Leggi anche –> Lorenzo De Lauretis chi è: età, carriera e vita privata del secchione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lite tra Carlotta e De Benedetti: squalifica in arrivo?

Sembra infatti che il secchione abbia messo le mani addosso alla pupa: lui le stringe un polso, lei grida “lasciami, lasciami”. Ancora non è chiaro quello che è avvenuto, ma da quanto si è finora appreso i due sarebbero entrambi a rischio squalifica. Bisogna attendere stasera per capire qualcosa in più.

Tra i 2 non c’è praticamente mai stato feeling e la Pupa sui social aveva spiegato: “Non che mi aspettassi chissà quali doti di corteggiamento amoroso da un Secchione e non parlo nemmeno di amore, ma di rispetto!”. Carlotta Cocina ha anche accusato il suo compagno nel reality di non sapere cosa sia il gioco di squadra.