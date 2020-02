Justin Bieber malattia | “Tutto vero | mi servono cure” | VIDEO

il cantante Justin Bieber e la malattia: lui conferma tutto ed in una docuserie parla delle cure e del percorso da affrontare, con un riferimento anche al consumo di droga.

Nei mesi scorsi è emersa la notizia su Justin Bieber su una malattia che lo ha colpito in passato. Condizione questa che lo ha costretto più e più volte a dover lottare per la propria salute.

Tra i tanti momenti difficili vissuti dal cantante amatissimo da milioni di teenager in tutto il mondo c’è anche quello che lo ha visto contrapposto alla dipendenza da droghe. Ora proprio lui ammette di avere fatto uso di sostanze stupefacenti e lo fa all’interno della sua docuserie “Seasons” trasmessa su YouTube. L’ammissione di Justin Bieber su malattia e droga giunge all’interno della puntata intitolata “The Dark Season”. Il cantante ha dovuto lottare per il proprio benessere sia fisico che mentale. Nel 2019 lui stesso si è dovuto sottoporre ad una serie di test che hanno portato al sorgere della diagnosi. Era affetto dalla Malattia di Lyme.

Justin Bieber malattia: “Sarò una persona migliore”

Attualmente Bieber sta subendo un ciclo di terapia apposita. Ma spiega che questo terribile momento in realtà gli è stato molto di aiuto. “Ho preso consapevolezza di dove fosse finita la mia vita. Nel documentario è possibile ascoltare anche la testimonianza di alcuni dottori e di Hailey, la moglie di Justin Bieber. Lui afferma in proposito che questo percorso di guarigione lo ha reso più maturo. E lo aiuterà anche ad essere un marito, un padre ed un amico migliore. E poi lo deve anche ai miei fans”. Di recente l’artista è apparso in pubblico in buone condizioni e ha tenuto anche un concerto. Inoltre alcuni ammiratori lo hanno visto mentre giocava a hockey con gli amici.

