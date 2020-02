Gilles Rocca, chi è l’attore ‘scoperto’ a Sanremo: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Gilles Rocca, chi è l’attore e modello ‘scoperto’ a Sanremo, grazie a un video virale girato insieme a Bugo.

Classe 1983, Gilles Rocca è un giovane attore italiano che lavora anche come modello e addetto ai lavori nel mondo dello spettacolo. Un suo video insieme a Bugo, dopo la fuga dal palco dell’Ariston, è diventato virale.

Qualcuno su Twitter lo ha scoperto e spiega: “Il fonico di Sanremo che tutti abbiamo visto quando è uscito Bugo è Gilles Rocca. Fece anche Campioni nel 2014”.

Chi è Gilles Rocca: carriera e curiosità sull’attore e modello

L’attore ha successivamente spiegato cosa avvenuto nel dietro le quinte del teatro Ariston ospite del programma ‘Vieni da me’. Da regista ha vinto tra l’altro il premio Tulipani di sera nera con il docufilm ‘Duchenne’. Inoltre, ha recitato in molti cortometraggi diretti da lui stesso e molto apprezzati dalla critica. Al cinema esordisce nel 2007 con Solo tre ore, quindi nel 2014 è nel cast di ‘Tre tocchi’ di Marco Risi. Il regista lo sceglie anche per la fiction ‘L’Aquila Grandi Speranze’.

Interpreta sul grande schermo anche il film ‘Ma come si fa a vivere così’ di Loredana Cannata. Molto più attivo sul piccolo schermo, recita oltre che per Marco Risi anche per registi del calibro di Marco Pontecorvo e Matteo Reali. Poco si sa della sua vita privata: è stato fidanzato con Miriam Galanti, ma non è chiaro se i due stiano ancora insieme.