ll fuoco d’artificio dei record: “E’ il più grande del mondo” – VIDEO

Durante l’annuale festival pirotecnico Steamboat Fireworks è stato lanciato il più grande fuoco d’artificio al mondo: ben 1.200 kg di peso.

L’altrimenti semisconosciuto centro sciistico di Steamboat Springs, meno di 10mila abitanti nel cuore del Colorado, negli Stati Uniti, è finio per qualche ora sotto i riflettori di tutto il mondo. Qui è stato infatti battuto un particolarissimo record mondiale: durante il festival pirotecnico che si svolge ogni anno è stato lanciato il più grande fuoco d’artificio al mondo: ben 1.200 kg di peso!

Leggi anche –> Messina, esplosione fabbrica fuochi d’artificio: è strage

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un’intera città illuminata dal fuoco d’artificio

L’enorme fuoco d’artificio ha illuminato con un lampo tutta la città di Steamboat Springs, come si vede nelle straordinarie immagini che sono presto rimbalzate da un capo all’altro del web (e non solo). Come accennato, nel piccolo centro di Steamboat Springs, a oltre duemila metri d’altezza, ogni anno si svolge uno spettacolare festival pirotecnico.

Stavolta però i partecipanti si sono superati. E così, dopo qualche secondo di buio per permettere al razzo di salire a distanza di sicurezza (oltre 650 metri), ecco che un bagliore ha illuminato come per incanto tutto il centro abitato, stendendo un velo rosso sulla neve delle piste da sci e sulle case. L’operazione è stata ripetuta con un altro fuoco d’artificio, prima di ricevere l’attestatazione del Guinness World Record. Per la cronaca, il precedente ordigno da record pesava 1.000 kg ed era stato lanciato negli Emirati Arabi nel 2018.

EDS