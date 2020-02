Federica Pellegrini spiazza tutti su Instagram: ecco come si è “conciata”

Radicale cambio di look per Federica Pellegrini: la “Divina” si è mostrata su Instagram con un’inedita acconciatura rosa shocking…

“Live in multicolors”: è con queste parole che Federica Pellegrini annuncia al mondo il suo nuovo, originalissimo look. Con un post sul suo profilo Instagram, la nuotatrice veneta sfoggia un taglio di capelli “rosa shocking”, in abbinamento al classico castano che resiste nella parte alta della chioma. E il pubblico virtuale della Divina risponde con una pioggia di like e commenti…

Leggi anche –> Federica Pellegrini, clamoroso annuncio sulla sua carriera e su Tokyo 2020

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il nuovo look di Federica Pellegrini

C’è da dire che Federica Pellegrini non è nuova a simili “sorprese” estetiche. Già lo scorso anno si era concessa una piccola follia sempre tingendosi i capelli: “Per me – aveva dichiarato nell’occasione – è il colore della spensieratezza, della leggerezza, la sensazione che provo ogni volta che sono in piscina. Ogni tanto un colpo di testa dà sale alla vita, anche se io resto un pesce di acqua dolce”. A parte questo, nella foto in questione, pubblicata in mattinata, Pellegrini appare fisicamente in ottima forma, e già pronta per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma – ecco il messaggio tra le righe – senza mai prendersi troppo su serio.

Leggi anche –> Federica Pellegrini, è scoppiato l’amore con Matteo Giunta

Leggi anche –> Federica Pellegrini: il tatuaggio fa infuriare i follower – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Live in multicolors 💙💚💛❤️💜 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 10 Feb 2020 alle ore 9:51 PST

EDS