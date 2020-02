Una neonata batte il Coronavirus ed ottiene anche un record: si tratta del caso di guarigione con il soggetto più giovane in assoluto.

C’è un caso di guarigione da Coronavirus, e riguarda una neonata di soli 4 mesi. Alla piccina era stato riscontrata la presenza del virus 2019-nCoV responsabile della malattia che ha fatto oltre 30mila contagiati e circa mille morti, quasi esclusivamente in Cina.

La piccola rappresenta anche il caso di guarigione di paziente più giovane che ci sia. Risiede con la famiglia nella provincia di Hainan ed era stata sottoposta a ricovero all’interno dell’ospedale popolare ‘Haikou’, nella capitale della provincia situata nel sud della Cina. Il contagio probabilmente è avvenuto nel corso di un soggiorno a Xiaogan, una città della provincia di Hubei, a circa 500 chilometri di distanza da Wuhan. Quest’ultima è la megalopoli di 11 milioni di abitanti dove le prove a disposizione indicano che è scoppiata l’epidemia da Coronavirus.

Coronavirus, neonata torna a casa dopo sole due settimane

Il caso di guarigione da Coronavirus con protagonista la bimba ha ricevuto anche la conferma ufficiale da parte della direzione dell’ospedale dove era ricoverata. La diagnosi della malattia era giunta lo scorso 27 gennaio. Dopo due settimane di ricovero, la situazione della neonata è per fortuna nettamente migliorata. Fino alla scelta di dimetterla per poterle far fare ritorno a casa con la sua famiglia. Ma la pandemia da Coronavirus non si ferma ed ogni giorno si registra un numero di contagiati. Seppur non in proporzioni da film apocalittico. Siamo nell’ordine dei 100-200 individui contagiati. Che però riguardano quasi esclusivamente la Cina, la quale conta oltre un miliardo e trecento milioni di abitanti. Nello stesso ospedale si contano anche tre vittime e 19 persone guarite e dimesse.

