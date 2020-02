Conosciamo meglio la storia di Carolina Giannuzzi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della wedding planner

Carolina Giannuzzi sarà la nuova concorrente di Pechino Express in coppia con Enzo Miccio. Di origini milanesi, fin da piccola ha la passione per gli eventi e per organizzare le feste. Ha un ottimo rapporto con la madre Laura Caccia così come suo fratello Alessandro Giannuzzi. Carolina è davvero una super Wedding Planner e parteciperà in coppa con Enzo Miccio a Pechino Express. Inizia il suo lavoro collaborando con un magazine incentrato sul mondo dei matrimoni, ossia White Magazine. Poi collabora con Mazzini Events, un’agenzia che organizza eventi e sfilate. Successivamente ricopre il ruolo di Event Manager della Enzo Miccio S.r.l, agenzia proprio del più famoso Wedding Planner in circolazione. Ama molto gli animali, specialmente i gatti. Inoltre, viaggia spesso anche grazie al suo lavoro.

Carolina Giannuzzi chi è: età, carriera e vita privata

Non possiede un account Instagram. Subito dopo il diploma, è entrata nel mondo del lavoro. Lavora nel mondo del Wedding Planner, ama organizzare feste e collabora con il maestro in assoluto Enzo Miccio. Carolina fa parte del suo team ed è una delle più creative della squadra.