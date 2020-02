Bugo, duetto con Ermal Meta: “Insieme avreste vinto!” – VIDEO

Dopo Sanremo spopola in Rete il duetto tra Bugo ed Ermal Meta, i fan sembra sicuri: “Insieme avreste vinto! Non dovevi andare con Morgan”.

In queste ore, continua a imperversare la polemica sui social per la squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo. In tanti si sono schierati col primo, attaccando l’ex leader dei Bluvertigo.

Tra quelli che hanno scelto di stare dalla parte del cantautore di ‘Contatti’ e ‘Nessuna scala da salire’, c’è Ermal Meta, che proprio di recente ha collaborato con lui.

Il brano cantato insieme da Bugo ed Ermal Meta approvato dai fan

Il cantautore di origini albanesi ha dedicato a Bugo un tweet con tanto di cuore: entrambi prodotti dalla Mescal, in questi giorni si è anche parlato del fatto che la scelta tra chi portare a Sanremo era tra Morgan e proprio Ermal Meta. I fan dell’ex leader di La fame di Camilla, che ha vinto il festival nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, ritengono sui social che la coppia insieme avrebbe spopolato.

La testimonianza sono le tantissime recensioni positive che il brano ‘Mi manca’, contenuto nell’album di Bugo uscito qualche giorno fa e in duetto con Ermal Meta, sta raccogliendo sui social e su Youtube. “Bellissimo brano, merita il Singolo! Se presentato con Ermal a Sanremo avrebbe spaccato”, scrive un commentatore e un altro aggiunge: “Potevi partecipare con Ermal Meta che sicuramente si sarebbe comportato da amico”. Poi ancora: “Questa per Sanremo era perfetta”. E voi cosa ne pensate?

