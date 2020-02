Vanessa Bryant, il primo messaggio devastante per la figlia Gianna morta nel tragico incidente d’elicottero insieme al papà Kobe Bryant.

La moglie della stella Nba Kobe Bryant sta affrontando con grande dignità l’immane tragedia che l’ha travolta quando l’elicottero sul quale viaggiavano suo marito e una delle sue figlie è precipitato. Vanessa Bryant aveva già scritto un messaggio su Instagram nel quale ringraziava tutti per la vicinanza dimostrata in questi giorni.

Ora per la prima volta parla apertamente della figlia Gianna, la 13enne conosciuta da tutti come Gigi, e prova ad esprimere a parole l’incommensurabile dolore che sta vivendo.

Il messaggio di Vanessa Bryant

“Ero riluttante ad esprimere a parole i miei sentimenti. Il mio cervello rifiuta di accettare Kobe e Gianna siano entrambi morti”. Inizia così il messaggio della vedova Bryant.

Ecco il resto delle sue parole molto toccanti: “Non riesco ad elaborare entrambi i lutti allo stesso momento. E’ come se stessi provando ad accettare la morte di Kobe, ma è come se il mio corpo si rifiutasse di credere che Gigi non tornerà mai più da me. Mi sembra sbagliato. Perché io dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno mentre la mia bimba non può più farlo? Sto impazzendo. Aveva ancora così tanta vita da vivere.

Poi ho realizzato che devo essere forte e presente per le mie tre figlie. Devastata per non avere più Kobe e Gigi, ma grata per essere qui con Natalia, Bianka e Capri. So che ciò che provo in questo momento è normale. E’ parte dell’elaborazione del lutto. Volevo condividerlo in caso ci fosse qualcuno che sta vivendo ciò che sto passando io. Vorrei che loro fossero qui e che questo incubo finisse. Prego per tutte le vittime di questa orribile tragedia. Vi prego continuate anche a voi a pregare per loro”.