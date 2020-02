Bimba orfana | due mesi fa perse la mamma | ora il padre

Una bimba orfana a soli 2 anni ha perso entrambi i genitori nel giro di appena due mesi. A dicembre 2019 è morta la mamma, ora il padre entrambi molto giovani.

Una doppia tragedia nel giro di soli due giorni per una bimba orfana di entrambi i genitori. La piccola aveva perso la mamma Alina Grove a dicembre 2019, ora invece la stessa terribile sorte è toccata a suo padre, Enrico Frizziero. Entrambi erano molto giovani. L’uomo, 24 anni, è stato trovato a letto senza vita da sua madre.

E non ci si spiega il motivo. Si apprende che il giovane papà morto aveva commesso “alcuni errori” nel passato, come riportato da alcuni organi di stampa. Fatto sta che ora la piccola Marilyn è diventata una bimba orfana, che dovrà crescere senza le fondamentali guide di vita che ogni bambino non dovrebbe mai non avere.

Bimba orfana, disposta l’autopsia sul cadavere del padre

La piccola ha poco più di 2 anni e con tutta probabilità sarà la nonna ad occuparsi di farla crescere nel migliore dei modi possibile. La Procura di Como, dove è avvenuta la tragedia, ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico sul corpo dell’uomo. Si intende capire quale sia la causa della morte del giovane. Appena svolti gli esami sul corpo di Frizziero, le sue spoglie verranno consegnate alla famiglia che potrà poi celebrarne il funerale.

