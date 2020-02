Antonella Mosetti quasi nuda e irriconoscibile: cosa le è successo?

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Antonella Mosetti si mostra quasi nuda con il volto irriconoscibile, cosa le è successo?

Da qualche tempo a questa parte la showgirl nata negli anni ’90 con il programma cult ‘Non è la rai‘, Antonella Mosetti, si è allontanata dalle luci delle ribalta. L’ultima apparizione televisiva prolungata risulta al ‘Grande Fratello Vip’ quando si è presentata al programma Mediaset insieme alla figlia Asia Nuccitelli. In quella occasione c’erano state alcune polemiche per il fatto che la giovanissima Asia aveva fatto ricorso, secondo qualcuno, a qualche intervento estetico.

Probabilmente a quel tempo si trattava semplicemente di qualche voce senza fondamento, ma nei mesi scorsi è stata la stessa Asia a dire di essere rimasta scottata dalla chirurgia estetica. Nel 2018 infatti la ragazza ha cambiato molto del suo visto diventando una persona diversa e non riusciva più a riconoscersi. Questo le ha generato una crisi.

Antonella Mosetti irriconoscibile, cosa le è successo

Se qualche mese fa a far discutere per i ritocchi estetici era stata Asia Nuccitelli, in questi giorni invece è la madre. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram la showgirl si mostra quasi totalmente nuda, con il seno in bella mostra. Alcuni dei suoi fan si sono limitati a farle i complimenti a dirle quanto fosse bella, mentre altri le hanno fatto notare che era diversa da come l’avevano conosciuta: “Bei tempi quelli di non è la RAI! Molti di noi non ti riconosciamo più, peccato”.