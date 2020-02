Angelica Preziosi, chi è la Pupa: curiosità e vita privata

Curiosità e vita privata di Angelica Preziosi, chi è la concorrente del reality show La Pupa e il Secchione: carriera, progetti, profilo Instagram.

Nata nel 1992, sotto il segno dell’Ariete, Angelica Preziosi partecipa al reality show La Pupa e il Secchione. Il suo compagno di avventura è il secchione Raffaello Mazzoni.

Romana di nascita, vive a Trastevere: sua madre è Viviana Di Bert, attrice e regista di origine friulana, suo padre Mario Preziosi, un terapista della riabilitazione motoria di origini irpine nato a Roma

Chi è Angelica Preziosi: curiosità e vita privata

Nel 2009 arriva per lei la prima grande occasione: sfila in passerella a Elitè Model Look a Milano per Fendi. L’anno dopo, diventa testimonial per la ditta Gucci con la copertina di “Madame Figaro” Giappone. Ha avuto una storia molto complicata, durata sei anni e non finita benissimo. Partecipa nel 2017 a Miss Italia dove vincerà due fasce del Lazio arrivando alle prefinali con il titolo di Miss Equilibra Lazio e Miss Rocchetta bellezza.

Negli ultimi anni, lavora come modella della collezione Diesel allo Showroom Pizzolato. Lo scorso anno ha lavorato anche come comparsa in un film. Inoltre, Angelica Preziosi negli anni è stata attiva nel mondo del volontariato, presso la scuola della pace di Sant’Egidio. Ha un profilo Instagram seguito da decine di migliaia di follower.