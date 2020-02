Aldo Busi, chi è lo scrittore: curiosità, carriera e vita privata

Chi è lo scrittore Aldo Busi, curiosità, carriera e vita privata: l’infanzia, l’omosessualità, le controversie e i premi, le partecipazioni tv.

Figlio di Marcello Busi, un gestore di osterie e Maria Bonora, Aldo Busi è cresciuto in una situazione economia non semplice, dimostrando sin da bambino una predisposizione alla scrittura. Lascia però gli studi a 14 anni iniziando a lavorare come cameriere.

Leggi anche –> Marco Missiroli, chi è: carriera e curiosità sullo scrittore

Si trasferisce quindi a Milano e dichiarandosi omosessuale viene esonerato dal servizio militare. Si trasferisce all’estero, vivendo prima in Francia, quindi in Inghilterra, a Londra, poi in Germania e infine tra Barcellona e New York. Per sopravvivere, fa anche lavori umili.

Leggi anche –> Carlo Lucarelli: chi è, carriera e curiosità sullo scrittore e conduttore tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera, curiosità e vita privata di Aldo Busi

Impara quindi diverse lingue straniere, mentre nel frattempo coltiva la passione per la scrittura: esce nel 1984 per Adelphi il primo romanzo, Seminario sulla gioventù, seguito poi da Vita standard di un venditore provvisorio di collant. Lavora come traduttore mentre nel frattempo riprende gli studi, diplomandosi da privatirsca e poi laureandosi in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Verona, con una tesi sul poeta statunitense John Ashbery. Il romanzo d’esordio, pur non raccogliendo i favori della critica, vince il Premio Mondello “Opera prima”.

Il romanzo viene anche ripubblicato da Adelphi del 2003, in una versione che presenta in appendice l’inedito e incompiuto Seminario sulla vecchiaia e un commento dello stesso Busi. Processato per oscenità a Treno nel 1990, viene assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”. Anticlericale, venne anche accusato di pedofilia dalla stampa, per alcune sue dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show. Negli anni, Aldo Busi inizia a partecipare a diverse trasmissioni televisive, che lo rendono anche personaggio mediatico, oltre che scrittore di fama.