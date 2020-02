Aereo | i comportamenti peggiori più diffusi | FOTO

Alcuni passeggeri fanno i loro comodi a bordo dell’aereo e non solo. Il profilo Instagram ‘Passengers Shaming’ si aggiorna ogni volta con foto e video appositi.

Una foto scattata in aereo di una mamma che taglia le unghie del suo bambino di fronte ad altri passeggeri durante un volo ha suscitato indignazione online. L’immagine è stata condivisa su Instagram con l’hashtag #PassengerShaming e vede la donna ingobbita sul bambino sdraiato sul suo grembo.

La mamma ha ricevuto critiche per non essere andata in bagno, considerando i rischi per la salute legati all’igiene personale ed alla cura in uno spazio chiuso. Un altro passeggero ha fotografato quanto accaduto, pubblicando il tutto sul proprio profilo Instagram. Il volo pare fosse della compagnia American Airlines e molti utenti hanno condiviso le loro sensazioni negative a riguardo. Negli ultimi mesi, molte foto sono emerse sull’account Instagram ‘Passenger Shaming‘ (passeggeri senza vergogna) di persone che fanno di tutto, dalle ciglia finte e mettendosi lo smalto alle unghie fino ad una donna che distende i suoi piedi sul tavolo di un treno per tagliarsi le unghie.

Aereo, i comportamenti peggiori più diffusi

Cose che andrebbero fatte con almeno un minimo di delicatezza e di senso del pudore. Ancora, una donna stava schiacciando i brufoli sul naso di un uomo prima che iniziasse a tirargli i peli del naso. Poi però non mancano anche coloro che affermano come non ci sia niente di sbagliato in questi comportamenti. Il personale di bordo di aerei, treni ed altri mezzi pubblici di trasporto da par loro hanno sistemato diversi avvisi in cui invitano i passeggeri a raccogliere i residui organici (unghie tagliate ed altre amenità) evitando di nasconderli nelle tasche delle postazioni occupate. I piedi nudi rappresentano una delle manifestazioni sgradevoli più diffuse sopratutto nel corso di lunghi viaggi. Una foto mostra una donna che allunga i suoi contro il finestrino mentre dorme.