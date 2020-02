Wanda Nara incinta | “È un maschietto” | poi il colpo di scena FOTO

Un post su Instagram della diretta interessata ha fatto pensare a Wanda Nara incinta. Lei scrive: “È un maschietto”, poi l’importante aggiornamento.

Si parla con insistenza di una Wanda Nara incinta ancora una volta. La modella argentina, moglie di Mauro Icardi, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram dal contenuto che sembra essere davvero inequivocabile.

“It’s a boy’, scrive la 33enne sudamericana, il tutto contorniando le sue parole con l’immagine stilizzata di un bebè. La moglie di Mauro Icardi fa questo annuncio in maniera inaspettata. Peccato però che lei non si stesse rivolgendo a sé stessa ma alla sorella Zaira. Lei è bellissima quanto Wandita, e qualche giorno fa ha dato alla luce grazie al suo compagno Jackob un bel maschietto per l’appunto. Niente Wanda Nara incinta quindi, ma alla notizia di essere diventata zia la signora Icardi non ha resistito nel pubblicare questo aggiornamento pregno di felicità.

Wanda Nara incinta, niente di fatto: lei parlava della sorella Zaira

“Auguri alla mia splendida famiglia” ha scritto la stessa Wanda. Lei ha avuto a sua volta tre figli dal calciatore del Crotone, Maxi Lopez. Si tratta di Valentino Gastón López Nara (nato il 25 gennaio 2009), Constantino López Nara (nato il 18 dicembre 2010) e di Benedicto López Nara (nato il 20 febbraio 2012). Invece dopo il matrimonio con Mauro Icardi sono nate Francesca (19 gennaio 2015) ed Isabella (27 ottobre 2016).

