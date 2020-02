Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 10 febbraio, con una puntata di Presa Diretta in onda su RaiTre: le anticipazioni

Appuntamento a questa, lunedì 10 febbraio, a partire dalle 21:20 con una nuova puntata di Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona. Al giorno d’oggi tutti noi navighiamo su internet usando cellulari, auto ed elettrodomestici lasciando delle tracce. I dispositivi digitali raccolgono informazioni su di noi: dalle nostre abitudini ai viaggi arrivando a stabilire anche l’orientamento religioso o politica. Così nasce la nostra identità digitale che può prevedere i nostri comportamenti fino ad influenzarli. Il mercato dei dati è diventato un asset strategico, un business da miliardi di dollari l’anno. Così la puntata di Presa Diretta prenderà in esame proprio il mondo dei dati personali, che vengono conservati, venduti e comprati.

LEGGI ANCHE >>> La foto della “Mano di Dio” fa il giro del mondo e diventa virale





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Presa Diretta: le anticipazioni del 10 febbraio

La puntata di questa sera su Raitre cercherà di fare chiarezza attraverso documenti e testimonianze esclusive, come lo scandalo di Cambridge Analytica raccontato da Brittany Kaiser, la talpa che ha denunciato come milioni e milioni di informazioni personali siano state utilizzate per propaganda elettorale negli Stati Uniti. Successivamente ci sarà la testimonianza di Shoshana Zuboff, autrice di un libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, che spiegherà perché è così importante difendersi e tutelare la propria privacy digitale. “Tutti spiati?” è un racconto di Riccardo Iacona con Danilo Procaccianti, Raffaele Manco, a cura di Raffaele Marco Della Monica.