Stasera in tv – 911 – Lotta o muori, le anticipazioni del 10 febbraio

Appuntamento a questa sera con una nuova puntata di 911 – Lotta o muori in onda su RaiUno a partire dalle 21:20: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di 911 dal titolo “Lotta o muori” in onda su RaiDue a partire dalle 21:20. Buck trova Chimney, in una pozza di sangue e privo di conoscenza, ma non sarà l’ultima delle brutte sorprese. Inoltre, sua sorella Maddie è stata rapita da Doug, il marito violento da cui cercava di scappare. Successivamente Buck inizierà le ricerche grazie all’aiuto di Athena e della polizia. Maddie lotta per la propria vita con la donna che cercherà di scappare dopo una sosta in un’area di servizio, ma non ce la farà. Inoltre, Doug ucciderà il proprietario del negozio, mentre la donna riesce a lasciare un indizio per Athena e Buck. Cosa succederà?

Stasera in tv – 911 – Lotta o muori, le curiosità

911 è una serie televisiva statunitense di genere action police procedural drama creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk che segue da vicino le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata. La prima stagione viene trasmessa dal 3 gennaio 2018 sul canale televisivo Fox. Appuntamento a questa sera, lunedì 10 febbraio, con una nuova puntata di 911 in onda su RaiDue a partire dalle 21:20.