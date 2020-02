Shoshana Zuboff: carriera e curiosità sulla docente e scrittrice USA

Carriera e curiosità sulla docente e scrittrice statunitense Shoshana Zuboff, autrice del saggio The Age of Surveillance Capitalism.

La scrittrice e accademica statunitense Shoshana Zuboff, nata nel 1951, in possesso di un dottorato di ricerca in psicologia sociale presso l’Università di Harvard e una laurea in filosofia presso l’Università di Chicago, è autrice di saggi di successo.

Leggi anche –> Brittany Kaiser: chi è la talpa del caso Cambridge Analytica

A soli trent’anni, nel 1981, è diventata una delle prime donne di ruolo nella facoltà della Harvard Business School. Il suo principale è interessa è sui sistemi di sorveglianza adottati dal capitalismo.

Leggi anche –> Facebook, in arrivo il nuovo algoritmo che traccia i profili mentali

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Shoshana Zuboff, scrittrice e accademica USA

Il suo testo più importante è “The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power”. Nel saggio vengono toccate varie tematiche, dall’evoluzione del capitalismo alla rivoluzione digitale. Il saggio lo scorso anno è stato pubblicato anche in Italia da Luiss University Press con il titolo “Il capitalismo della sorveglianza”. Ma sin dalla fine degli anni Ottanta, Shoshana Zuboff aveva intuito l’impatto che l’intelligenza artificiale avrebbe avuto sulla società attuale. Lo ha teorizzato infatti nel saggio “In the Age of the Smart Machine”.

Ma è soprattutto “Il capitalismo della sorveglianza” che ha avuto un grande impatto sul pubblico, a livello mondiale, tanto da essere considerato il miglior testo che meglio descrive l’epoca che stiamo vivendo. La tesi della Zuboff è che questo tipo di capitalismo rischia di provocare la sparizione dell’umanità, nel senso del modo comune all’uomo di ragionare e di comportarsi. Questo perché verrebbero meno l’autonomia e la dignità dell’essere umano.