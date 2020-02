Roberta Valgiovio, chi era: storia della mamma morta per una polmonite

La comunità di Montichiari piange la scomparsa di Roberta Valgiovio, mamma di 44 anni deceduta in ospedale a causa di una polmonite batterica.

L’inizio del 2020 per Roberta Valgiovio è stato un calvario. La donna di 44 anni, madre di 3 figlie e moglie di Fabio, aveva accusato un malore ad inizio anno che con il passare dei giorni si era tramutato in una polmonite batterica. All’inizio le è stata somministrata una cura da fare in casa ma circa 10 giorni fa le sue condizioni di salute sono peggiorate in modo drastico.

La giovane mamma non riusciva più a respirare ed il marito l’ha portata d’urgenza all’ospedale di Desenzano. Qui i medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva e presto si è compreso che le sue condizioni erano molto gravi. Mentre i parenti pregavano che i medici riuscissero a salvarle la vita, la donna ha avuto delle complicazioni cardiovascolari che ne hanno causato la morte. Vano il tentativo dei medici di ristabilire il battito cardiaco, i quali si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso.

Roberta Valgiovio, chi era la mamma stroncata dalla polmonite batterica

La notizia della tragica morte ha sconvolto tutti i cittadini di Montichiari ed in particolare quelli di Vighizzolo, dove Roberta abitava con il marito ed i figli. Lei e Fabio sono due personalità molto influenti e conosciute nella zona. La coppia infatti ha lottato per anni per la difesa del territorio e del futuro della cittadina attraverso il Comitato Sos Terra. Il portavoce della comunità ha voluto porgere a Fabio e alle figlie il cordoglio condiviso da tutti con una nota dove si legge: “E’ un vuoto incolmabile”.

I funerali di Roberta Valgiovio si terranno oggi a partire dalle 15:15. Secondo quanto riferito dal ‘Giornale di Brescia’, il corteo funebre partirà dalla Casa funeraria di via Brescia per raggiungere il Duomo di Montichiari, in cui si terrà la messa. Conclusa la celebrazione il feretro verrà portato al creamatorio di Brescia. Ieri sera si è tenuta invece la veglia funebre a partire dalle 18:30.