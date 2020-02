Razzismo | branco di minorenni picchia senegalese FOTO

A Palermo diversi adolescenti si sono scagliati contro un giovane proveniente dal Senegal. Il grave episodio di razzismo da parte dei minorenni fa discutere.

Un gruppo di ragazzini ha dato esempio di uno tra i peggiori episodi di razzismo degli ultimi tempi. In diversi minorenni hanno circondato un giovane di origini senegalesi gridandogli epiteti impronunciabili.

La cosa più carina che gli hanno detto è: “Negro di m…, vai via da qui”. E non contenti gli hanno mollato un pugno in faccia dopo averlo vigliaccamente accerchiato. La vicenda è avvenuta a Palermo ed a parlarne è lo stesso malcapitato protagonista. Il suo nome è Kande Boubacar ed accanto alle sue parole lui ha pubblicato anche una foto di sé stesso dopo l’aggressione. Altri due giovani sarebbero intervenuti a difenderlo ed alla fine i vigliacchi ragazzini incivili e senza senso del rispetto del prossimo né di umanità si sono dileguati. Kande riferisce di circa 30 adolescenti.

Razzismo minorenni, il post del ragazzo aggredito: “In pochi rovinano Palermo”

Nel suo passaggio si legge tra le altre cose: “Palermo è una bellissima città, accogliente e antirazzista. Ed io mi ci trovo a meraviglia. Ci sono solo pochi str**** ai quali consiglio di girare un pò il mondo. Occorre che vedano come funzionano davvero le cose, sono veramente animali, troppo chiusi, essere nero o bianco che senso ha?. Non ho più parole, comunque a Palermo ci sono sempre tante belle persone, non siete tutti razzisti, i razzisti ci sono, ma sono pochissimi. Palermo è la mia città preferita e ci rimarrò per sempre”.

