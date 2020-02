Nina Moric ha mentito? Il verdetto dei medici a ‘Live non è la D’Urso’ – VIDEO

Barbara D’Urso ieri ha fatto visitare Nina Moric in diretta per capire se i segni mostrati dalla modella fossero dovuti a violenza o ad una liposuzione.

Nelle ultime settimane la storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric è stata argomento di discussione sui social e sui giornali di gossip. Prima il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce e fatto temere che fosse sparito, successivamente sono emersi dettagli sul rapporto con la modella croata che hanno fatto discutere. Pare infatti che i due abbiano litigato per un presunto tradimento e che Luigi abbia dato di matto.

La scorsa settimana Nina ha mostrato dei lividi sul corpo come prova di una violenza subita. Favoloso ha dichiarato che l’ex stesse mostrando i segni di una liposuzione per incastrarlo. Ieri, a ‘Live non è la D’Urso‘, la conduttrice del programma ha invitato Nina Moric per farla sottoporre ad un controllo medico in diretta. Il medico ha detto che i segni sul suo corpo sarebbero in effetti corrispondenti con quelli di una liposuzione, ma che non può esserne sicuro al 100%. Insomma il responso non è definitivo, Nina ha mentito?

