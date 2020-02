“Morgan è un genio”, bufera sulla trasmissione ‘Vieni da me’

Bufera sulla trasmissione ‘Vieni da me’ per una frase su Morgan, definito “un genio”: decine di commenti indignati contro il programma.

Si parla di Sanremo nel corso del programma ‘Vieni da me’ e si tira in ballo il caso della squalifica di Morgan e Bugo. I fatti sono noti: a causa di dissidi maturati nelle ore precedenti, venerdì sera Morgan ha cambiato il testo del brano in gara.

In particolare, ha offeso il suo collega cantautore utilizzando la prima strofa del testo come un attacco frontale. Bugo, da parte sua, non l’ha presa bene e si è allontanato dal palco.

Polemica contro ‘Vieni da me’ per il giudizio su Morgan

Gran parte dell’opinione pubblica si è schierata con Bugo e anche sui social è in particolare Morgan a finire nel mirino dei commentatori. In molti sostengono che avrebbe esagerato in toni e contenuti, sebbene la sua difesa sia stata quella di spiegare di sentirsi vittima di ‘mobbing’ da parte dei discografici dei Bugo. Qualcuno però si schiera con lui, come il critico Daniele Radini Tedeschi, ospite nella trasmissione ‘Vieni da me’. La tesi è che l’ex leader dei Bluvertigo sarebbe “un genio”.

Una tesi che fa infuriare i social, come mostrano tantissimi messaggi apparsi a pochi secondi di distanza da questa affermazione. “Vorrei chiedere al vostro opinionista quale opera geniale di Morgan conosce. Magari lo fa sapere anche a noi comuni mortali!”, è uno dei tantissimi commenti apparsi in Rete. Come se non bastasse, Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione, commenta: “La cosa positiva è che ora tutti sanno chi sia Bugo”. Altro commento che non piace alla Rete: alla conduttrice viene infatti ricordato che Bugo ha all’attivo una decina di dischi e oltre venti anni di carriera.

