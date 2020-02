Marco Baldini, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è il conduttore radiofonico Marco Baldini: carriera, curiosità e vita privata dall’amicizia con Fiorello ai problemi economici e la ludopatia.

Classe 1959, Marco Baldini è una delle più conosciute voci radiofoniche italiane, anche grazie all’amicizia e al sodalizio artistico con Rosario Fiorello.

Ha lavorato sin da giovanissimo per alcune radio toscane, poi il primo incontro importante della sua carriera, quello con Claudio Cecchetto, che lo vuole a Radio Deejay. A fine anni Novanta, arriva Viva Radio Deejay, il programma cult condotto insieme a Fiorello.

Il dramma di Marco Baldini e la lotta contro la ludopatia

Qualche anno dopo, dal 2001 al 2008, il sodalizio riprende su Radiodue Rai, con Viva Radio 2. Apprezzato conduttore radiofonico, tra i più carismatici d’Italia, nel mondo della radio ha conosciuto anche la moglie, la collega Stefania Lillo. I due si sono sposati nel 2007, ma sette anni dopo il loro matrimonio è finito: la donna lo ha lasciato, a causa dei problemi di ludopatia che affliggevano il conduttore radiofonico.

Gli stessi problemi lo hanno tormentato più volte nel corso della sua carriera: in diverse occasioni, è emerso che alcune sue collaborazioni sono state dichiarate concluse proprio per il vizio del gioco e i debiti accumulati. In un’intervista radiofonica di qualche anno fa, Marco Baldini ha anche spiegato di aver tentato il suicidio. Alla sua vita è ispirato il film ‘Il mattino ha l’oro in bocca’, con Elio Germano, tratto dal romanzo autobiografico del conduttore, dal titolo ‘Il Giocatore’.