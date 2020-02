Lutto Uomini e Donne, il dramma di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, ha perso il papà dopo una lunga malattia.

Grave lutto per Raffaella Mennoia. L’autrice storica di Uomini e Donne nonché postina di C’è posta per te e braccio destro di Maria De Filippi, ha perso il papà dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato lei stessa sui social network, dove ha voluto pubblicamente salutare l’amato genitore. “Quando ero piccola ad ogni pianto disperato ripetevo “Voglio papà”. Adesso come allora ripeto la stessa frase…Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao papà, la tua gipsy”, ha scritto su Instagram, ricevendo subito i like e i commenti di tanti fan, amici e collaboratori.

Il dolore di Raffaella Mennoia

Già nei mesi scorsi Raffaella Mennoia aveva parlato della malattia del padre. Una brutta situazione purtroppo aggravatasi nell’ultimo periodo e che ha profondamente segnato l’autrice del Trono Classico, fidanzata da tempo con lo sportivo Alessio Sakara dopo una lunga relazione con Jack Vanore.

Quest’ultimo, ex tronista e oggi opinionista del programma di Canale 5, ha voluto inviare un messaggio all’ex compagna per esprimerle la sua vicinanza in questo doloroso momento: “Sarà sempre con te…”, le ha scritto sempre su Instagram, confermando così che, dopo una storia durata anni, i due sono ancora in ottimi rapporti, tanto che continuano a lavorare insieme a Uomini e Donne.

