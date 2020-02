Lisa, chi è: carriera, curiosità e vita privata della cantante

Chi è la cantante Lisa: carriera, curiosità e vita privata, da Sanremo alla battaglia contro il cancro fino alla rivincita a Ora o mai più.

Lisa, nome d’arte di Annalisa Panetta, nasce nel 1977 in Calabria, ma fino a sei anni vive a Torino, quindi torna nella sua terra d’origine, a Gioiosa Ionica.

Leggi anche –> Ora o mai più, Lisa commuove tutti: “Ho avuto un tumore al cervello”

A fine anni Novanta, partecipa due volte a Sanremo Giovani: con ‘Se’ giunge seconda nel 1997 dietro Annalisa Minetti, l’anno dopo si ripresenta con ‘Sempre’ e arriva seconda tra i Giovani. Ammesso tra i big nella stessa edizione, arriva terzo nella classifica generale.

Leggi anche –> Ora o mai più: Lisa, dalla delusione d’amore al cancro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dagli esordi al dramma del cancro: chi è la cantante Lisa

Si trasferisce a Latina e ottiene dei discreti successi in altri Paesi europei, tra cui la Francia. Agli inizi degli anni Duemila, Lisa si allontana dalle scene: è infatti del 2003 la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Torna nel 2010 con il singolo Grido. Il 27 maggio 2016 viene pubblicato l’album Rispetto 6.1. Sono apparizioni sporadiche, quindi arriva la partecipazione a Ora o mai più, il programma musicale di Raiuno, che vince.

Successivamente, inizia a essere presenza fissa in alcune trasmissioni televisive e a rilasciare interviste per la carta stampata. Nel corso del programma condotto da Amadeus, Lisa ha confessato anche di aver avuto a che fare, qualche anno fa, con il cancro. Il tumore al cervello – ha raccontato in trasmissione – ha di fatto bloccato la sua carriera negli anni migliori.