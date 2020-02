Jessica Mazzoli commenta lo scandalo Morgan – Bugo: “una grande mancanza di rispetto”

Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan, ha deciso di commentare lo scandalo Morgan – Bugo avvenuto durante il Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto su Instagram.

Anche Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan e madre di sua figlia Lara, ha voluto commentare pubblicamente lo scandalo Morgan – Bugo avvenuto durante la penultima serata del Festival di Sanremo 2020. In una storia su Instagram ha detto: “Per me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che per anni hanno cercato di affermare il loro lavoro discografico, in questo caso Bugo, e di tutti quelli che sarebbero voluti essere al posto di Morgan. Come avere una possibilità e buttarla via”. Anche la ex fidanzata disprezza dunque il comportamento di Morgan, ma dopo tutto non è la prima volta (e non sarà l’ultima) che Jessica critica le scelte dell’artista.

Scandalo Morgan – Bugo: “Con Marco siamo amici da 17 anni”

Intanto ieri, ospite a Domenica In da Mara Venier, Bugo ha commentato l’accaduto: “Io sono piuttosto turbato. Emotivamente non si può arrivare ad un livello tale. Già cambiare il testo con gli insulti… faccio anche fatica a parlarne. Marco lo conosco da tanti anni, siamo amici da 17 anni. Lo scenario ha esasperato la roba, le cose da raccontare sarebbero tante ma non mi va di esagerare”. Sulla faccenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli: “Io non lo voglio difendere perché è indifendibile. Non riesco ad assolverti del tutto perché Morgan ha una ciclicità continua, con maniera di persecuzione. Che cavolo ti è venuto in mente di chiamarlo?”. A questa domanda Bugo ha risposto con sincerità: “Se io ho stima di un artista, questo è un valore… io avevo una canzone pronta perché stavo lavorando al disco nuovo ed ho pensato che la sua voce fosse perfetta per quella canzone. Io ho stima per lui e mi prendo tutti i rischi. Non farlo solamente perché lui è Morgan mi sembra una roba brutta. […] Quando è cominciata questa turbolenza? Secondo me è iniziata per la serata della cover. Avevo affidato tutto a lui. Per me è stato un moto che va oltre la professionalità, avevo un valore oltre l’amicizia… quando ha preso in mano quella cosa lì, mi sono reso conto che c’erano delle tensioni”.

