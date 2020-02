Fedez, bacio con la lingua: ma Chiara Ferragni è disgustata

Nell’ultimo video postato su Instagram Chiara Ferragni mostra qual è la realtà dietro le aspettative, vediamo a cosa si riferisce l’influencer.

Ormai anche i muri sanno che Chiara Ferragni è l’influencer più seguita d’Italia. Il merito di questo successo è da attribuire sicuramente al fatto che la modella e stilista è stata la prima a credere al modello di business legato all’auto promozione sui social, ma ci sono altri fattori che hanno concorso a darle tutta questa fama e seguito. In primo luogo si tratta di una questione di gusto, la Ferragni ha dimostrato negli anni di saper dare consigli universalmente riconosciuti in ambito di moda.

Questo giustifica il fatto che da semplice influencer, la Ferragni è diventata anche una stilista ed una delle figure di riferimento in questo campo per tutto il mondo. Per quanto riguarda invece il successo di pubblico, la chiave probabilmente è l’aver mostrato la vera sé stessa. Ovviamente ciò non avrebbe funzionato se il suo io non fosse gradevole. Chiara infatti ha dimostrato di essere una ragazza sensibile, ma anche divertente ed auto ironica.

Chiara Ferragni mostra la realtà dietro le aspettative

L’ultimo video divertente che Chiara ha postato su Instagram riguarda la parodia di un video musicale, per l’esattezza ‘Toxic‘ di Britney Spears. In questo si vedeva la cantante in versione hostess che si incontrava con un modello e cominciava a baciarsi. Dopo aver mostrato quel frame, Chiara e Fedez ne fanno una versione propria in cui il rapper bacia in maniera fastidiosa la moglie: uscendo la lingua e cercando di leccarla ovunque. Chiara divertita indietreggia e si mette a ridere.