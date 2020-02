Diletta Leotta, vestito cortissimo e collant: i fans impazziscono

Diletta Leotta, con vestito cortissimo e collant fa impazzire i suoi fans maschi. A bordo di un monopattino la bella siciliana sfreccia per Sanremo.

Appena tornata dal grandissimo successo del Festival di Sanremo 2020, dove ha ammaliato il pubblico italiano con la sua bellezza e i suoi sorrisi, Diletta Leotta non smette di sorprendere i suoi fans. La bellissima conduttrice sportiva di DAZN ha pubblicato poco fa una fotografia sul suo profilo Instagram: la donna si trova ancora a Sanremo, in Liguria, e cavalca un monopattino elettrico. La didascalia della foto è “Sfreccio per Sanremo”. Lo scatto ha raggiunto più di 100mila likes in pochi minuti, forse anche per l’outfit molto sexy indossato da Diletta.

Diletta Leotta sfreccia per Sanremo a bordo di un monopattino

Mentre passeggia per Sanremo a bordo del suo monopattino, Diletta indossa un vestitino molto corto e dei collant scuri. La bellissima siciliana splende nel meraviglioso outfit, davvero molto sexy, e appare felice e sicura di sé.

Visualizza questo post su Instagram Sfreccio per Sanremo 🛴💨 @helbizofficial #HelbizFamily Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Feb 2020 alle ore 5:46 PST



