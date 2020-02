Di Biagio SPAL | nuovo allenatore al posto di Semplici

Ufficiale il matrimonio sportivo Di Biagio SPAL: l’ex ct dell’Under 21 sostituisce l’esonerato Leonardo Semplici sulla panchina dei ferraresi.

Luigi Di Biagio SPAL, è fatta. L’ex commissario tecnico dell’Italia Under 21 rileva l’esonerato Leonardo Semplici sulla panchina dei ferraresi. Fatale all’allenatore toscano la sconfitta subita di rimonta nel derby perso in casa contro il Sassuolo per 2-1. I biancoazzurri hanno raccolto solamente 6 punti nelle ultime 10 giornate, con tra l’altro diversi ko di fila. Di seguito il comunicato della società estense comparso sui propri canali web e social ufficiali.

Di Biagio SPAL, il comunicato della società emiliana

“S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio.

Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex centrocampista di Roma, Inter, Brescia, Foggia e Nazionale Azzurra, Di Biagio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, seduta che si svolgerà a porte chiuse.

La conferenza stampa di presentazione di Luigi Di Biagio e del suo staff tecnico si terrà domani, martedì 11 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL alla presenza di patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore dell’area sportiva Davide Vagnati.

Da parte della società biancazzurra, benvenuto mister Di Biagio.”

Il precedente comunicato dell’esonero di Semplici

Due ore prima della nomina a nuovo allenatore di Luigi Di Biagio la SPAL aveva diramato un’altra nota. In essa diventava ufficiale l’esonero di Leonardo Semplici. Ora tocca all’ex centrocampista di Lazio, Foggia, Roma ed Inter cercare di risollevare le sorti della squadra, ultima in classifica con soli 15 punti. La salvezza è distante 7 lunghezze, con il Lecce quart’ultimo a quota 22.