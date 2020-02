Coronavirus | Malati i due figli della coppia di Taiwan, appena tornati dall’Italia

Sono risultati positivi al test per il Coronavirus i due figli della coppia di Taiwan, appena rientrata a casa da un viaggio in Italia. Tutta la famiglia è contagiata.

Sono risultati positivi al test per il Coronavirus i due figli della coppia di Taiwan, scopertasi malata dopo essere rientrata da un viaggio in Italia. Dopo la conferma della malattia del primo figlio, avvenuta ieri, anche il secondo è risultato positivo al Coronavirus: lo si apprende da fonti regionali della Toscana, in contatto con il ministero della Salute di Taiwan. Proprio quest’ultimo avrebbe comunicato la positività al Coronavirus dei due figli della coppia. Il primo figlio era stato messo in quarantena in ospedale venerdì scorso. Tutta la famiglia è contagiata.

Coronavirus, sale il numero dei malati

Nel frattempo aumentano i casi di contagio da Coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, isolata nella baia di Yokohama, in Giappone. A bordo si trovano al momento 3.711 persone, tra cui 35 italiani. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla CNN, 65 persone sarebbero state contagiate negli ultimi giorni: in totale sono dunque 135 i malati. I giornali giapponesi riferiscono infatti che ai passeggeri non è più consentito muoversi liberamente sulla nave, e che dal 5 febbraio tutti i pasti vengono consegnati direttamente nelle cabine dai membri dell’equipaggio. È previsto che i passeggeri rimangano a bordo in quarantena almeno fino al 19 febbraio.

