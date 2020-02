Heather Parisi vive a Hong Kong con la sua famiglia e sta toccando con mano le conseguenze della diffusione del coronavirus.

Per Heather Parisi, residente a Hong Kong con il compagno e i due figli gemelli, il coronavirus è un nemico letteralmente in agguato. Va da sé che nel territorio asiatico, complice la vicinanza geografica con la Cina, la paura della nuova epidemia è molto più forte e sentita che in Italia (il che è tutto dire). La showgirl italo-americana non ha però rinunciato a farsi inquadrare con tanto di mascherina protettiva sul viso durante uno dei suoi spostamenti urbani, spiegando la situazione in loco via Instagram.

La testimonianza di Heather Parisi “vittima” del Coronavirus

In un video condiviso su Instagram Heather Parisi si è fatta inquadrare insieme ai figli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden su una scala mobile, tutti col volto coperto da vistose mascherine. “Molti mi chiedono come e quanto sia diversa la nostra vita dopo l’esplosione del coronavirus – scrive la showgirl nella caption –. Sarò sincera. Io ho sempre amato stare a casa, a leggere, a cucinare ad insegnare ai miei gemelli. E per questa ragione le nostre abitudini non sono assolutamente cambiate”.

Il punto è che nel paese nulla sembra essere più come prima: “E’ lo stile di vita della gran parte dei cittadini di Hong Kong ad essere cambiato diventando molto più simile al mio – prosegue Heather Parisi -. Infatti, la gente esce pochissimo e in gran parte lavora da casa. Questo accade per tutti gli impiegati pubblici, per la quasi totalità delle società finanziarie, per gli studi legali, per i commercialisti e per gli uffici amministrativi”.

E ancora: “Per coloro che sono costretti a lavorare in ufficio, è previsto il controllo della temperatura ogni volta che entrano dall’esterno. Gli studenti svolgono le loro lezioni da casa collegati via computer con gli insegnanti e i loro compagni in una sorta di classe virtuale. Tutti indossano la mascherina e si disinfettano le mani all’entrata di ogni edificio pubblico. Gli ascensori e le scale mobili vengono sterilizzate ogni due ore”.

La differenza rispetto all’Italia sta nel fatto che gli asiatici sembrano immuni all’effetto psicosi “Non c’è panico, né isteria, ma la consapevolezza che solo con il contributo di tutti indistintamente, questa epidemia può essere sconfitta. Se c’è una città che è preparata ad affrontare una simile situazione, questa è senz’altro Hong Kong e il numero circoscritto di malati, nonostante la vicinanza con la Cina, è lì a dimostrarlo”. Una bella lezione di sangue freddo…

