Coronavirus | Aumentano i contagiati sulla nave da crociera isolata in Giappone: 135

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera isolata nella baia di Yokohama, in Giappone.

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, isolata nella baia di Yokohama, in Giappone. A bordo si trovano al momento 3.711 persone, tra cui 35 italiani. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla CNN, 65 persone sarebbero state contagiate negli ultimi giorni: in totale sono dunque 135 i malati. 25 dei 35 italiani a bordo non sono turisti ma membri dell’equipaggio, tra questi il comandante Gennaro Arma. Secondo le ultime informazioni, ricevute il 7 febbraio, per il momento nessun italiano è stato contagiato. La Diamond Princess è stata messa in quarantena al suo arrivo nel porto di Yokohama, in Giappone appunto, dopo che un passeggero sbarcato ad Hong Kong a fine gennaio è risultato positivo al Coronavirus. Un team medico è presente a bordo della nave, e i soggetti contagiati vengono immediatamente trasferiti negli ospedali più vicini.

Coronavirus, la nave da crociera Diamond Princess resterà isolata almeno fino al 19 febbraio

Yasuhiro Kanatani, professore della Tokai University ed esperto di salute pubblica, ha avvisato la stampa giapponese che “la vicinanza eccessiva tra gli individui a bordo della nave incrementa enormemente il rischio di infezione”: a differenza delle cabine degli aerei, dove l’aria passa attraverso filtri che rimuovono virus e germi, sulle navi l’aria condizionata entra in ricircolo nella cabine, dove gli ospiti a bordo della Diamond Princess sono reclusi tutto il giorno. I giornali giapponesi riferiscono infatti che ai passeggeri non è più consentito muoversi liberamente sulla nave, e che dal 5 febbraio tutti i pasti vengono consegnati direttamente nelle cabine dai membri dell’equipaggio. È previsto che i passeggeri rimangano a bordo in quarantena almeno fino al 19 febbraio.

