Claudia Dionigi tradimento | lei svela la verità FOTO

Gossip Claudia Dionigi tradimento, la bella ex di ‘Uomini e Donne’ risponde sulle voci che parlano di presunta infedeltà del suo fidanzato, Lorenzo Riccardi.

Si parla di un presunto tradimento a Claudia Dionigi da parte del suo fidanzato Lorenzo Riccardi. La voce è partita dalla nota influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, e circola ormai già da qualche giorno. Come noto, la Dionigi e Riccardi si sono conosciuti nel corso di ‘Uomini e Donne’, con il loro amore che è sempre parso vero e sincero.

Ora però salta fuori questo presunto tradimento a Claudia Dionigi. Lorenzo infatti sarebbe stato visto mentre balla in discoteca tenendo per mano una donna che non sarebbe affatto la sua fidanzata. Foto e video che sarebbero in possesso della Marzano mostrerebbero addirittura Riccardi mentre si diverte con eccessiva baldanza assieme ad alcuni amici con altre donne. Ma la Dionigi non ci sta e respinge qualsiasi accusa mossa al suo amato.

Claudia Dionigi tradimento, la risposta di lei

Lei se la prende contro tutti coloro che non fanno altro che alimentare i falsi gossip. E ne ha anche per Deianira Marzano. Da questo momento in poi tale argomento sarà tabù e la diretta interessata non risponderà più ad alcuna domanda ad esso inerente. La Dionigi scrive: “Se pensate che replicherò a tutte le cattiverie che sto leggendo vi sbagliate. Chi mi conosce sa che non amo fare gossip sopratutto su cose veramente infondate. Per me è follia pura e vi dico che mi dispiace per voi che perdete anche tempo a credere a tutto ciò ed a creare pagine. Godetevi la domenica dai…”.