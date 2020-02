Chi è Emiliano Viviano | il portiere già all’Inter in passato

Emiliano Viviano Inter, il portiere svolge le visite mediche per i nerazzurri, dovrà sostituire l’infortunato Handanovic. La carriera.

Emiliano Viviano Inter, affare in via di definizione. L’infortunio capitato a Samir Handanovic preoccupa l’Inter. E lo stesso ha fatto la prestazione del suo vice designato, Daniele Padelli. La vittoria per 4-2 in rimontissima nel derby contro il Milan ha fatto scattare un campanello d’allarme importante.

Tra i pali servono maggiori garanzie, ed oltre alla presenza del terzo portiere, Tommaso Berni, e del figlio d’arte Filip Stankovic promosso dalla Primavera, ecco che si rende necessario per i nerazzurri un ulteriore innesto. Viviano ha svolto le visite mediche in mattinata, con l’Inter che lo tessera da svincolato.

Viviano Inter, chi è il nuovo portiere dei nerazzurri

Lui è nato a Fiesole, in provincia di Firenze, il 1° dicembre 1985. Alle spalle vanta una quasi ventennale carriera tra i professionisti, cominciata nel 2002 con il Brescia. L’esperienza con le rondinelle prosegue fino al 2009, tra Serie A e B e con in mezzo un prestito al Cesena nel 2004/2005. C’è poi una esperienza importante al Bologna dal 2009 al 2011 e che lo vede titolare, prima del passaggio proprio all’Inter nel 2011/2012. In quella stagione il toscano non scende mai in campo. È l’annata orribile nella quale sulla panchina si alternano nell’ordine Gasperini, Ranieri e Stramaccioni. Per Viviano già nel corso del calciomercato invernale 2012 si fa avanti il Palermo, che acquista la metà del cartellino che apparteneva al Genoa. Proprio durante la sua prima esperienza interista si infortuna gravemente nel corso dell’estate, ed è anche per questo che il giocatore non ha mai modo di scendere in campo.

Lui tifoso della Fiorentina a guardia della porta viola

Nel 2012/2013 si corona un sogno per lui: lo acquista la Fiorentina, squadra della quale è tifoso da sempre e che lo ha visto anche abbonato quando giocava col Brescia. Scendeva in campo il sabato e poteva quindi assistere alle partite dei viola in curva alla domenica. Ma l’esperienza gli porta solo critiche ed alla fine il giocatore passa all’Arsenal in prestito, nel 2013/2014. Con i Gunners però non giocherà mai. In seguito inizia un lungo ciclo con la Sampdoria, durato quattro anni, dal 2014 al 2018. Poi è Sinisa Mihajlovic a portarlo con sé allo Sporting Lisbona. Anche qui però Viviano non gioca mai, ed anzi presto deve salutare il tecnico serbo, esonerato dopo pochissimi giorni dalla sua nomina ad allenatore dei biancoverdi. Nel corso della scorsa stagione l’estremo difensore torna finalmente a calcare il manto erboso, tra i pali della SPAL. Poi ritorna allo Sporting dal prestito per poi svincolarsi a settembre 2019. Adesso per lui c’è questa nuova, inattesa opportunità. L’inter è in corsa per scudetto, Coppa Italia ed Europa League e Viviano può dare una mano importante agli uomini di Antonio Conte. Per l’atleta è pronto un contratto fino a giugno 2020 con opzione per la prossima stagione.