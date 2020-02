Bugo e Morgan: il direttore d’orchestra rompe il silenzio – VIDEO

Il direttore d’orchestra Simone Bertolotti rompe il silenzio sulla vicenda che ha visto coinvolti Bugo e Morgan a Sanremo: le sue parole.

Quanto avvenuto a Sanremo con la squalifica di Morgan e Bugo continuerà probabilmente a far discutere a lungo. A causa di dissidi maturati nelle ore precedenti, venerdì sera Morgan ha cambiato il testo del brano in gara. Ha cantato versi offensivi verso Bugo, che ha abbandonato il palco.

Testimone diretto di quanto avvenuto sul palco era il direttore d’orchestra, Simone Bertolotti, che appena si è reso conto dell’accaduto ha fermato tutto. La frittata però era fatta.

Oggi però Simone Bertolotti ha scelto di raccontare la propria versione dei fatti nel corso della trasmissione di Raiuno ‘Vieni da me’. Durissime le accuse che ha mosso nei confronti di Morgan: “Non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere. Ho troppo amore per la musica, ogni volta che vedo queste immagini, io ho un colpo al cuore”, dice facendo riferimento alla lite. Poi aggiunge: “Dietro queste performance c’è un lavoro di mesi, Bugo non si meritava tutto questo”.

Il direttore d’orchestra spiega di aver solo intuito che stesse per accadere qualcosa: “Io ho capito fin dall’annuncio della Clerici che qualcosa non andava, pensavo avessero avuto un battibecco ma non pensavo sarebbe sfociato in questa pagliacciata”. In studio vanno poi in onda le immagini di quanto avvenuto sul palco, con Morgan che finge stupore. Caterina Balivo commenta: “Faccia da schiaffi”.